İstanbul Rumeli Üniversitesi 90 öğretim üyesi alıyor!

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat ve tasarım Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Spor Bilimleri Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu’na 90 öğretim üyesi alıyor. Başvurular, 4 Temmuz’da sona erecek. İşte başvuru şartları…

İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, ünvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon no, e-mail vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

Yök Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

Doçentlik Belgesi (onaylı belge)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım. Dosyalar cd, usb ortamında iletilebilir.)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)

Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla, T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi "Personel Daire Başkanlığı" Mehmet Balcı Yerleşkesi: Yeni Mah. Mehmet

Silivrili Cad. No: 38 İstanbul / TÜRKİYE adresine yapılacaktır.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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