Türkiye İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim Üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim Üyesi alacak

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacağını duyurdu.

07 Aralık 2021, Salı 16:52 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir" açıklaması yapıldı.

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