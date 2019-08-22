İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?
İstanbul Rumeli Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak. Adaylara 15 gün süre verilirken bu görevle ilgilenenler istenilen şartları ve belgeleri sorgulamaya başladı.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddelerine göre tam zamanlı Öğretim Üyeleri alınacaktır." diye belirtildi.
Şimdi adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.
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