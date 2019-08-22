İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi başvurusu nasıl yapılır?

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ilgili maddelerine göre tam zamanlı Öğretim Üyeleri alınacaktır." diye belirtildi.

Şimdi adaylar başvuruların nasıl yapılacağını sorguluyor.