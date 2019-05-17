İstanbul Rumeli Üniversitesi’ne 19 öğretim üyesi alınacak!

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Psikoloji, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerine 19 öğretim üyesi alıyor. İşte ilanın detayları…

İSTENİLEN BELGELER

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon no, e-mail v.s. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

Doçentlik Belgesi (onaylı belge)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya ( Profesörlük için 6 takım, Doçentlik ve Doktor Öğretim Üyeliği için 4 takım. Dosyalar cd, usb ortamında iletilebilir)

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

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