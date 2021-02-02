Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada "Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır" denildi.

Takvim ise şöyle:

Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2021

Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 19 Şubat 2021

Giriş Sınavı Tarihi: 23 Şubat 2021

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 26 Şubat 2021



