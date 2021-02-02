İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alıyor! İşte detaylar
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi araştırma görevlisi almak için ilan açtı. İlana göre 11 araştırma görevlisi alınacak. İşte başvuru şartları ve detaylar.
02 Şubat 2021, Salı 14:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 11 araştırma görevlisi alacak. Rektörlükten yapılan açıklamada "Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır" denildi.
Takvim ise şöyle:
- Duyuru Başlama/İlk Başvuru Tarihi: 02 Şubat 2021
- Son Başvuru Tarihi: 16 Şubat 2021
- Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 19 Şubat 2021
- Giriş Sınavı Tarihi: 23 Şubat 2021
- Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 26 Şubat 2021
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