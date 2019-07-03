İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik personel alıyor!

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, İslami İlimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne 17 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor. İşte araştırma ve öğretim görevlisi başvuru şartları…

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin yayınlanan ilanında belirtilen bölümlere başvuru için adayların Ales’ten en az 70 puan almaları gerekiyor. İlanda yer alan bölümlere adayların istenilen YDS puanı ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile kabul edilecek.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak

Duyuru Başlama-İlk Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2019

Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 26 Temmuz 2019

Giriş Sınavı Tarihi: 01 Ağustos 2019

Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 08 Ağustos 2019

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