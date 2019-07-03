İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi akademik personel alıyor!
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 17 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 19 Temmuz’da sona erecek. Peki, araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru şartları…
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri, İslami İlimler Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Hukuk Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’ne 17 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor. İşte araştırma ve öğretim görevlisi başvuru şartları…
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin yayınlanan ilanında belirtilen bölümlere başvuru için adayların Ales’ten en az 70 puan almaları gerekiyor. İlanda yer alan bölümlere adayların istenilen YDS puanı ile başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular ilgili Fakülte Sekreterliğine şahsen veya posta ile kabul edilecek.
Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak
Duyuru Başlama-İlk Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2019
Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 26 Temmuz 2019
Giriş Sınavı Tarihi: 01 Ağustos 2019
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih: 08 Ağustos 2019