İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi alıyor!
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 25 öğretim üyesi alıyor. Başvurular 18 Temmuz’da sona eriyor. İşte başvuru şartları…
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 7 profesör, 3 doçent ve 15 doktor öğretim üyesi alıyor. İşte başvuru şartları…
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, İnsan ve Toplum Bilimleri, İslami İlimler ve Eğitim Fakültesi’ne 25 öğretim üyesi alıyor.
Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.