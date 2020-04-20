Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 16 öğretim elemanı alacağını duyurdu.

20 Nisan 2020, Pazartesi 17:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlı “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında öğretim elemanları alınacaktır" denildi.

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