Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

20 Mart 2021, Cumartesi 16:42 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır "açıklaması yapıldı.

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