Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

23 Haziran 2021, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 4 öğretim üyesi alımı yapacak. İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." açıklaması yapıldı.

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