Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 8 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

24 Şubat 2021, Çarşamba 16:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. ve 31. maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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