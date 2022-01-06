Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

06 Ocak 2022, Perşembe 15:41 Son Güncelleme:
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İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

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