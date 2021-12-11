Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 Üyesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 Üyesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 Üyesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 9 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

11 Aralık 2021, Cumartesi 17:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır"açıklaması yapıldı.


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