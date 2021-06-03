Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

03 Haziran 2021, Perşembe 16:07 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Açıklaması yapıldı.

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