Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlü 26 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

31 Mart 2021, Çarşamba 16:57 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır "açıklaması yapıldı.

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