İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü 3 Öğretim 2 Araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
31 Mart 2021, Çarşamba 17:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır "açıklaması yapıldı.
BUNLARI DA OKUYUN