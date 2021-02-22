Türkiye İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte detaylar

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte detaylar

Türkiye

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi öğretim üyesi alacak! İşte detaylar

İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi öğretim üyesi almak için ilan açtı. İlana göre 77 öğretim üyesi alınacak. İşte başvuru detayları.

22 Şubat 2021, Pazartesi 17:18 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir) (Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir" denildi.

22 Şubat'ta başlayan başvurular 15 gün boyunca sürecek. Başvurular ise şahsen veya posta aracılığıyla yapılacak. Diğer detaylar ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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