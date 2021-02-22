Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi 77 öğretim üyesi alacak.

Rektörlükten yapılan açıklamada, "Prof. Dr. Doç. Dr. ve Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna başvuracakların anabilim dalını belirtir bir dilekçenin ekinde, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan başvuru dosyalarını (CD veya USB olabilir) (Profesör Kadrosu için 6 takım, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi Kadroları için 4 takım) teslim etmeleri gerekmektedir" denildi.

22 Şubat'ta başlayan başvurular 15 gün boyunca sürecek. Başvurular ise şahsen veya posta aracılığıyla yapılacak. Diğer detaylar ilan sayfasında verildi.



