Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi Sandalcı sokak üzerinde su saatleri imalatı yapılan fabrikanın bahçesinde bulunan minibüste yangın çıktı. Araçta bulunan malzemeler ise zaman zaman patlamalara neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken minibüs kullanılmaz hale geldi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Sandalcı Sokak üzerinde bulunan su saati imalatı yapılan bir fabrikanın bahçesinde park halinde bulunan minibüste çıktı.

Minibüs henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın sırasında araç içinde bulunan akü ve bataryalar nedeniyle zaman zaman patlamalar oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken minibüs kullanılmaz hale geldi.



