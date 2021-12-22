İstanbul Sarıyer’de kar yağışı etkili oldu
İstanbul’da bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sarıyer’de de etkili olmaya başladı.
22 Aralık 2021, Çarşamba 00:30 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı.
Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer'in pek çok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü. Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi.
İSTANBUL (İHA)