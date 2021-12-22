İstanbul Sarıyer’de kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı.

Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer'in pek çok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü. Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi.





İSTANBUL (İHA)

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