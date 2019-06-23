İstanbul seçim sonuçları ve ilçelerden gelen oy oranları
İstanbul seçim sonuçları ve İstanbul adaylarının aldıkları oy oranları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sandıkların tamamının sayılmasına çok az bir süre kala sandıklardan gelen son oy oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? İşte ilçelerden gelen son oy oranları
23 Haziran yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri’nde oy kullanma işlemleri sona erdi. İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak yöneticisini seçmek için bugün sandığa gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmen bugün oy kullandı. Şu ana kadar açılan 30 bin sandıktan gelen sonuçlara göre İstanbul seçim sonuçlarının yüzde 99'u açıklandı. İşte adayların ilçelerden aldığı son oy oranları ve 23 Haziran seçim sonuçları
İŞTE İSTANBUL SEÇİMLERİNDE SON DURUM...