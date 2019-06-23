İstanbul seçim sonuçları ve ilçelerden gelen oy oranları İstanbul seçim sonuçları ve İstanbul adaylarının aldıkları oy oranları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sandıkların tamamının sayılmasına çok az bir süre kala sandıklardan gelen son oy oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? İşte ilçelerden gelen son oy oranları