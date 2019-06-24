İstanbul seçim sonuçları... İlçelerin oy oranları

31 Mart seçimleri sonrası İstanbul seçimleri 6 Mayıs'ta iptal edilmişti. YSK seçimlerin 23 Haziran'da yapılacağını ilan etti. Dün İstanbullular bir kez daha sandık başına gitti. Seçmen tercihini yaptı ve zarfı sandığa attı. 08.00'de başlayan seçim 17.00'de son buldu. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi.

Veriler 19.15'ten itibaren kamuoyuyla paylaşıldı. Daha sonra gece saatlerinde İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kurulu resmi olmayan sonuçları geçti. Buna göre, seçimde 10 milyon 570 bin 354 seçmenin 8 milyon 925 bin 63'ü sandık başına giderek oyunu kullandı. Oylardan 8 milyon 746 bin 464'ü geçerli sayılırken, 178 bin 599'u ise geçersiz sayıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu geçerli oyların yüzde 54,21'ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868'ini, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise geçerli oyların yüzde 44,99'una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.



