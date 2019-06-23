İstanbul seçimleri nedeniyle Ege sahilleri boş kaldı
Tatile çıkan on binlerce kişi bugün yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için geri döndü.
Özellikle İstanbul Esenler Otogarı’nda yoğunluk yaşanırken tatil beldelerinde sahiller boş kaldı. Çeşme’de otellerin doluluk oranı düştü.
SAHİLLER BOŞ KALDI
Kuzey Ege’de Balıkesir’e bağlı Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit sahilleri yaz dönemi ve hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Didim’deki Altınkum Plajı’nda şezlongların boş olması dikkat çekti. Bodrum’da son 2 gündür havaalanında yoğunluk yaşanıyor.
HERKES İSTANBUL'A GELİYOR
Sahillerde yabancı turist yoğunluğu dikkat çekiyor. Sadece diğer şehirlerden değil yurt dışından da birçok kişi oy kullanmak için İstanbul’a geliyor.