İstanbul seçimleri nedeniyle Ege sahilleri boş kaldı

Özellikle İstanbul Esenler Otogarı’nda yoğunluk yaşanırken tatil beldelerinde sahiller boş kaldı. Çeşme’de otellerin doluluk oranı düştü.

SAHİLLER BOŞ KALDI

Kuzey Ege’de Balıkesir’e bağlı Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit sahilleri yaz dönemi ve hafta sonu olmasına rağmen boş kaldı. Didim’deki Altınkum Plajı’nda şezlongların boş olması dikkat çekti. Bodrum’da son 2 gündür havaalanında yoğunluk yaşanıyor.

HERKES İSTANBUL'A GELİYOR

Sahillerde yabancı turist yoğunluğu dikkat çekiyor. Sadece diğer şehirlerden değil yurt dışından da birçok kişi oy kullanmak için İstanbul’a geliyor.