İstanbul Şehir Üniversitesi kimin? Şehir Üniversitesi nerede?

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İstanbul Şehir Üniversitesi, 2008' de açılan bir vakıf üniversitesidir. 2010-2011 döneminde ilk öğrencilerini Altunizade, İstanbul'da kabul etmiştir. 5 Ekim Salı 2010 günü açılış töreniyle akademik hayatına başlamıştır. 2008-2011 yılları arasında rektörlüğünü eski YÖK Başkanı Prof.Dr.Gökhan Çetinsaya'nın yaptığı üniversitenin daha sonra rektörü Prof.Dr. Ahmet Ademoğlu olmuş, 2015 yılında yapılan değişiklikle rektörlüğe Prof.Dr. Cengiz Kallek atanmıştır. Prof.Dr. Cengiz Kallek, rektörlük görevini Prof. Dr. Peyami Çelikcan'a devretmiştir. Üniversite Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulmuştur. Eğitim dili İngilizce ve Türkçedir.

İstanbul Şehir Üniversitesi nerede, bölümleri?

Üniversite 2017-2018 eğitim-öğretim yılında taşınılan ve Kartal'da bulunan Dragos Kampüsü'nde eğitim vermektedir. Dragos Kampüste yer alan 7'li fakülte binalarında tüm teknolojik olanaklarla donatılmış, farklı kapasitelerde, geniş ve ferah toplam 100 sınıf; normal sınıflara ek olarak her binanın üst katında 128 ve 140 kişilik olmak üzere iki ayrı büyük sınıf bulunuyor. Dragos Kampüste ayrıca bir adet 375 kişilik ve bir adet 230 kişilik konferans salonu hizmet veriyor. ŞEHİR'de mevcut ve yeni açılan programların araştırma ve proje çıktılarını arttırmak için gereken tüm teknik imkânlar, sağlık ve mühendislik laboratuvarları, teknik laboratuvarlar, stüdyolar ve atölyeleri kapsayan çeşitli mekânlar bulunuyor.

Şehir Üniversitesi bölümleri neler?

İstanbul Şehir Üniversitesi bünyesinde üç enstitü, sekiz fakülte ve bir meslek yüksekokulu yer almaktadır. Fakültelere bağlı 27 bölüm bulunmaktadır. Enstitülerde, 18 yüksek lisans ve dört doktora programı sunulmaktadır.

Meslek Yüksekokulunda ise 10 önlisans programı bulunmaktadır. İşletme Enstitüsü altında yer MBA programlarında dokuz farklı alanda uzmanlaşma imkanı sunulmaktadır.