İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre ilanda belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır.

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