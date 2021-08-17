İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 2 öğretim görevlisi alımı yapacak. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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