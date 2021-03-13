İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 9 öğretim görevlisi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 9 öğretim görevlisi alacağını açıkladı.
13 Mart 2021, Cumartesi 15:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.