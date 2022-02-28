Türkiye İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

28 Şubat 2022, Pazartesi 16:00 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlerine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanları alınacaktır" açıklaması yapıldı.


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