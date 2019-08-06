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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu profesör alıyor!

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu profesör alıyor. Başvurular 20 Ağustos’ta sona eriyor. Peki, başvurular nasıl yapılır? İşte ilan ile ilgili detaylar…

06 Ağustos 2019, Salı 15:31
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İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu profesör alıyor!

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programına profesör alıyor. İşte ilanın detayları…

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programına tıp fakültesi mezunu, uzmanlığını ve doçentliğini çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda yapmış ve alanında akademik yayınları bulunan profesör alıyor.

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