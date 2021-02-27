Türkiye İstanbul sokaklarında son durum!

İstanbul sokaklarında son durum!

Türkiye

İstanbul sokaklarında son durum!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sessizliğe büründü.

27 Şubat 2021, Cumartesi 18:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 1 Mart Pazartesi sabah saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim. Sadece dışarı çıkmalarına izin verilen vatandaşların neden olduğu hareketliliğin gözlendiği İstanbul’da, İBB CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.30 itibarıyla yüzde 4 olarak kayda geçti. Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, D-100 kara yolunda oluşturdukları kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını inceledi. Kentte, vatandaşların evlerine yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde alışveriş yaptığı görüldü.

Bazı vatandaşların evcil hayvanlarıyla yürüyüş, temizlik görevlilerinin ise sokak ve caddelerde temizlik yaptığı gözlendi. Bu arada Esenyurt’ta sokakta banklarda oturanları polis ekipleri anonslarla uyardı ve evlerine gitmelerini istedi. Beşiktaş, Arnavutköy ve Sarıyer’de sokak ve sahillerde yer yer vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Silivri’de ise emniyet ekipleri, sahil şeridinde gezenleri uyararak, evlerine gitmeleri yönünde anonslarla çağrıda bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, vergi borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşlar, borç bilgilerini içeren belgeleriyle vergi dairesinde işlemlerini yaptırdıktan sonra evlerine döndü.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Ermenistan’ın tek çıkış yolu
Hakan Çelik
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Darbe gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Banu Şen
Ege ürünleri ihracatın yıldızı oldu
Banu Şen
Şirin Sever
Sakin olun, izdiham yaratmayın lütfen!
Şirin Sever
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Erkut Can
Almaya gittik ama kader böyleymiş
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kağıthane'deki bu görüntüler şaşkınlık yarattı