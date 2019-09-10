İstanbul son 5 yılın zirvesinde! Daha da artış bekleniyor

Ocak-temmuz ayları arasında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12.8'lik artışla toplam 8 milyon 443 bin 527 yabancı misafiri ağırlayan İstanbul, aynı zamanda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen şehri oldu.

Tarihi yarımada da turist rehberleri tablondan memnun. Rehberler, Ağustos, Eylül hatta Ekim ayında dahi yabancı turist sayısının artacağını belirtiyor.

"360 BİN POLONYALI MİSAFİR SAYISI, SENE SONUNA KADAR 450-460 BİN"

Turist rehberi Volga Kaya, misafirlerinin Polonyalı olduğunu belirterek, "Polonya'dan bu sene oldukça büyük miktarda yolcu geliyor. Bu sene sonuna kadar 400 bini geçecek. Ortalama 200 binlerdeydi.

Güven arttıkça, ülke stabil oldukça insanlar geliyorlar. Bizim çalıştığımız pazarlarda büyük artış var. Ağustos ayı yabancı turist sayısında Temmuz’u geçer diye planlıyorlar. 360 bin Polonyalı misafir sayısı, sene sonuna kadar 450-460 bin civarını bulacak" dedi.

Kaya, hanutçularla ilgili olarak ise, "Turizm polisi bu sene çalışmaya başladı. Çözüm bulacaklardır diye düşünüyorum. Daha az görüyorum, eskisi kadar yok.

Eskiden kitap satan, rahatsız eden, kartpostal satan insanlar vardı onlar da şimdi yok. Ama hanutçu birkaç kişi, belli mağazalarla çalışan var. Rehberlerin hepsinin çalıştığı firmalar belli, biz istesek de böyle şeyler yapamayız artık. Her şey belli, program belli, biz kendimizden biliyoruz yok böyle şeyler" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDA ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR AYLARINA ÇOK FAZLA REZERVASYON ALDIK"

Bir diğer rehber Şenay Başaran, misafirlerinin Brezilya ve Arjantin’den geldiğini belirterek, "Türk dizilerinden dolayı İstanbul’a talep var. Ağustos ve bu ay da baya iyi turist sayısı. Türk Hava Yolları’nın Meksika’ya direkt uçuşlarının da baya bir artış yaşandı. Ağustos ve Eylül, Temmuz ayını geçer tabi ki" diye konuştu. Rehber Uğur Tüğün ise, "Temmuz, Ağustos ayları oldukça kalabalık geçti.

Önümüzdeki aylar daha da kalabalık olacak gibi görünüyor. Muhakkak kış aylarında biraz daha düşüş olur ama yurt dışında önümüzdeki bahar aylarına çok fazla rezervasyon aldık. Türk dizileri özellikle Latin Amerika ülkelerinde çok popüler. O ülkelerden de çok fazla misafir kabul etmeye başladık, sanırım bu böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

İSTANBUL (DHA)