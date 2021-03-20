Türkiye İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildi

İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildi

Türkiye

İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Kararı ile feshedildi

Kamuoyunda ’İstanbul Sözleşmesi’ adıyla bilinen ’Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye bakımından fehsedildi.

20 Mart 2021, Cumartesi 02:30 Son Güncelleme:
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Türkiye, ’İstanbul Sözleşmesi’ adıyla bilinen ’Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden, Resmi Gazete’de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan ’Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

DHA

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