İstanbul Sözleşmesi ile ilgili Danıştay'dan son dakika kararı geldi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili yürütmeyi durdurma başvrusunun reddedildiğini açıklayan Danıştay, 'Sözleşmeden çekilme kararı hukuka uygundur' ifadelerine yer verildi.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'si sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanyol gazetecinin “İstanbul Sözleşmesi gündeme geldi mi?” sorusuna, "Biz İstanbul Sözleşmesi’ni tamamen gündemimizden çıkardık. Çünkü biz İstanbul Sözleşmesi ile atılacak adımları zaten; normal yasalarımızda kadına şiddetten tutunuz uygulamalarına varıncaya kadar zaten bizim gündemimizde var. Kadın bizde en kutsal varlıktır." demişti.



