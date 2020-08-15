Türkiye İstanbul Sözleşmesi yerine yeni sözleşme

İstanbul Sözleşmesi yerine yeni sözleşme

Türkiye

İstanbul Sözleşmesi yerine yeni sözleşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi hakkında "Artık kendi çerçevemizi kendimiz belirlememiz gerekiyor" ifadelerini kullanması ile yeni düzenleme merak konusu oldu.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 09:09 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları sözleşmeyle ilgili alternatifli çalışmalar yaptı.

İstanbul Sözleşmesi’nde tartışmalara neden olan “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” konusunu düzenleyen 4’üncü maddede geçen ‘cinsel yönelim’ ve ‘toplumsal cinsiyet kimliği’ ifadelerine şerh konulması gündemde. AK Parti kurmayları, “Böyle bir hazırlık da var. Kadına şiddete karşı sıfır tolerans anlayışı içinde, mücadelemizi sürdüreceğiz. Fakat kamuoyunda tartışılan maddelerle ilgili şerh gündeme gelebilir” dedi. Çalışmada hangi maddeye neden karşı çıkıldığı da anlatılacak.

Bakanlıklar ve AK Parti’nin hukukçu kurmayları, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması durumunda nelerin yapılması gerektiğiyle ilgili de 2 ayrı yol haritası belirledi. Hazırlanan çalışmalar salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı MYK toplantısında değerlendirilecek. Erdoğan’ın talimatına göre son şekli verilecek çalışma ilgili çevrelerde görüşe açılacak.

Gizem Karakış - Hürriyet

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