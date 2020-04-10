Türkiye İstanbul Sultanbeyli'de kent meydanı yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul Sultanbeyli'de kent meydanı yaya trafiğine kapatıldı

Türkiye

İstanbul Sultanbeyli'de kent meydanı yaya trafiğine kapatıldı

İstanbul Sultanbeyli'de corona virüse karşı alınan önlem çerçevesinde Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı.

10 Nisan 2020, Cuma 13:35 Son Güncelleme:
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Corona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, virüse karşı alınan önlemler de günden güne artırılıyor. Sultanbeyli’de corona virüsle mücadele kapsamında Kent Meydanı yaya trafiğine kapatıldı. Sultanbeyli Belediyesi ekipleri meydanın çevresine barikatlar koyarak giriş çıkışı kapattı.

Bu kısıtlama ile, yayaların meydanda bir arada bulunarak virüs yayma riskinin önüne geçilmesi hedeflendi.

İHA


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