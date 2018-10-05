Son dakika: İstanbul Taksim'de yangın! 1 kişi hastaneye kaldırıldı
İstanbul Taksim'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi de dumandan etkilendi
İstanbul Taksim Çukur Mahallesi Karakurum Sokak’taki 4 katlı binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından içeriden çıkarılan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.