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Son dakika: İstanbul Taksim'de yangın! 1 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Taksim'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi de dumandan etkilendi

05 Ekim 2018, Cuma 12:26 Son Güncelleme: 05 Ekim 2018, Cuma 12:30
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İstanbul Taksim Çukur Mahallesi Karakurum Sokak’taki 4 katlı binanın ikinci katında,  henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından  etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından içeriden çıkarılan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.


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