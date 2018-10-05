İstanbul Taksim Çukur Mahallesi Karakurum Sokak’taki 4 katlı binanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangından etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından içeriden çıkarılan 1 kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.



