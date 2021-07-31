İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, İETT ücretlerine yapılan yüzde 5’lik zamdan, akbil ve mavi kartlar da etkilenecek. Bununla birlikte, toplu ulaşımda kullanılan kartlardaki aktarma fiyatları da zamlı olacak. İşte, güncel akbil, otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray aktarma fiyatları…

AKBİL FİYATLARI NE KADAR ZAM GELDİ?

Toplu Ulaşım Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, yakıt giderleri, enflasyon, asgari ücretin artışı gibi nedenlerden dolayı ulaşım ücretlerine yüzde 24,12'lik zam talep etti. Ulaşım zamlarının her yılın temmuz ayında yapılmasının kararlaştırıldığı toplantı sonucunda İstanbul’da ulaşıma %15 oranında zam yapılmasına karar verildi.





İSTANBUL GÜNCEL OTOBÜS, METROBÜS, METRO VE MARMARAY FİYATLARI

Ağustos ayı ile uygulanmaya başlayacak yüzde 15 oranındaki zamla birlikte,

3,50 TL olan tam elektronik bilet 4,25 TL'ye,

1,70 TL olan öğrenci bileti ise 1,95 TL'ye çıktı.

AYLIK AKBİL FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zamlı fiyatların uygulamaya koyulmasıyla birlikte; aylık akbil olarak bilinen ve 275 TL olan tam mavi kart 317 TL,

50 lira olan aylık öğrenci kartı 57 TL’den satılacak.

AKTARMA FİYATLARI NE KADAR?