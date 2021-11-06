Türkiye İstanbul Teknik Üniversitesi 42 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi 42 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Teknik Üniversitesi 42 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

İstanbul Teknik Üniversitesi rektörlüğü 42 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

06 Kasım 2021, Cumartesi 16:39 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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