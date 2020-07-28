İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin muhtelif birimlerine, 657 sayılı Kanunun 48 maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Araştırma Görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup; aynı Kanunun 33. maddesine çevrilmeyecektir." denildi.

Başvurular 27 Temmuz'da başladı ve son tarih 10 Ağustos olarak belirtildi. Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacak.

Sınav takvimi ise şöyle:

Başvuru Başlama tarihi 27.07.2020

Başvuru Bitiş Tarihi 10.08.2020

Ön Değerlendirme Tarihi 18.08.2020

Sınav Tarihi 25.08.2020

Sonuç Açıklama Tarihi 07.09.2020







