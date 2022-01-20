Türkiye İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Ticaret Üniversitesi 3 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.

20 Ocak 2022, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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