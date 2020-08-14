Dünya genelinde süren Covid-19 hastalığına karşı aşı çalışmaları birçok ülkede sürerken Rusya, aşıyı tescillediğini duyurdu. Rusya “Sputnik V” aşısı için Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya’da 20 ülkenin 1 milyar dozdan fazla sipariş verdiği açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, salı günü yaptığı açıklamada aşının testlerden geçtiğini ve kullanıma hazır olduğunu duyurdu ancak bilim dünyası endişeli. Aşının üçüncü faz deneyleri Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Filipinler ve Brezilya’da yürütüleceği belirtilmişti. Ancak denemelerin sonuçlanmasından önce aşı Rusya’da gönüllülere de verilecek.

Rusya’nın yaptığı klinik çalışmaların raporları henüz yayımlanmadı. SARS ve MERS gibi başka koronavirüs çeşitlerine bugüne kadar aşı bulunamamış olması ve denemelerin genelde yıllar sürmesi gibi nedenlerle bilim insanları Rusya’nın aşısına temkinli yaklaşıyor.

Örneğin Nottingham Üniversitesi’nden Keith Neal “Bilimsel raporlar yayımlanmadan Rus aşısının etkili olup olmadığını bilmek imkânsız” diyor.

‘Rusya tıpta geri’

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de aşının henüz tüm etkinlik ve güvenlilik verileri ile hazır olmadığını belirterek, “Ancak diğer üç aşı gibi preklinik, Faz I, Faz II aşamalarını başarı ile geçmiş bir aşıdır. 2-3 ay sonra hazır hale gelebilir. Dünya genelindeki aşı çalışmalarından umutluyum. Kasım itibarıyla kullanıma gireceğini düşünüyorum. Bu yıl bitmeden Türkiye’ye de geleceğini tahmin ediyorum” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Göğüs hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Fuat Kalyoncu ise endişesini şu sözlerle dile getirdi:

Rusya’nın tıp alanında bir ilki başaracak durumu olmadığını düşünüyorum. Rusya, Sovyetler Birliği döneminde de şimdi de tıp açısından geri bir ülke. SSCB ardından şimdiki Rusya silah, uzay, kimya ve teknoloji konusunda çok iyi. Bir süre önce bir kardiolog akademisyen arkadaşım bu ülkeye davet edildi. Putin’in özel emriyle açılan bir Kalp Araştırma Merkezi’ni gezdiler ve görüşlerini istediler. Arkadaşımın izlenimi, maddi sıkıntıları yok ama eğitim düzeylerinin pek de yeterli olmadığı yönündeydi. Kişisel olarak Covid aşısını Batı ülkeleri ve bu ülkelerle çalışanlardan bekliyorum. Kendime ve aileme yaptırmam için bilimsel açıdan ikna olmam lazım.

‘Tedirgin ediyor’

İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı’dan Prof. Dr. Haluk Eraksoy ise “Başlangıç olarak ilk aşıyı açıklamaları tedirgin ediyor. Bilimsel bir açıklama yapılmadığı gibi aşının bulunduğunu devlet başkanı açıkladı. Bilimsel açıklama olmadığı sürece yorum yapmamız çok güç” dedi.

Aşının yürürlüğe girmesi için belli aşamalardan geçmesi gerektiğine işaret eden Eraksoy, “Rus aşısı şu an hangi aşamada bilmediğimiz gibi, bilimsel olarak bir kuruldan da açıklama gelmedi. Endişemiz bundan kaynaklanıyor. Ruslar batı tıbbıyla rekabet içindedirler. Tıbbi buluşlarına batıdan eleştiriler yöneltilir. Bazıları haklı, bazıları haksızdır. Ancak korona aşısında şu an için bulanık bir durum var” diye konuştu.

‘En hızlısı olacak’

Almanya’da da Covid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor. Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1445 arttı. Bu sayı 1 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük artış oldu. Almanya’da toplam vaka sayısı 219 bin 964’e çıktı.

Gençlerde yeni vaka sayısının arttığına işaret eden Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, durumun endişe verici olduğunu yineledi.

Covid-19’a karşı aşı çalışmalarına da değinen Sphan iyimser olduğunu, gelecek aylarda veya gelecek yılın başında aşının geliştirilmiş olabileceğini kaydetti. Spahn “İnsanlık tarihinin en hızlı aşısına sahip olacağız” dedi.

'Etik ilke çiğnendi'

Rusya’nın aşısının yankıları sürerken ülkedeki Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu’nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Chucalin istifa ettiğini açıkladı. Chucalin, Sputnik V’in tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabaları sonuçsuz kalınca Etik Komisyonu’ndaki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Chucalin, istifa açıklamasını yaparken aşının geliştirildiği Gamaleya Araştırma Merkezi’nin direktörü Prof. Alexander Gintsburg ve Rus Ordu’sunda albay olarak da görev yapan virolog Prof. Sergey Borisevich’e dikkat çekerek, bu iki isme gerek Rusya gerekse uluslararası olarak kabul edilmiş kontrol protokollerinin uygulanıp uygulanmadığını sorduğunu ve “Hayır” yanıtını aldığını belirtti.

Chucalin, tıp biliminin en önemli parçası olan “hiçbir cana zarar vermeme” etik ilkesinin çiğnendiğini söyledi. Chucalin ayrıca meslektaşlarının bu tavırları karşısında büyük üzüntü yaşadığını da aktardı.

‘Bilimsel aşamalarını yayımlamadı’

Ankara İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. Nur Aksakal, Rusya’nın Sputnik V adını verdiği aşının hayvan deneyleri sonrasındaki insan deneyleriyle ilgili bilimsel bir paylaşımına ulaşamadıklarını belirtti.

Aşıların güvenilir olması gerektiğini vurgulayan Aksakal, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) zor durumdaki ülkelere aşı sağlamak üzere fonlanan Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifak (GAVİ) Platformu olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile bir araya gelinip, 2 milyar doz aşı üretimi senaryosu üzerinden bir dağıtım planının yapıldığını anımsattı.

Aksakal, “Türkiye’de planlamalarda bu platformun yani 2 milyar dozun içinde. İlk başta elimize kısıtlı miktarda aşı gelebilir ama ‘Bu aşıyı ilk olarak kimlere yapmalıyız’ diye düşüneceğiz. Şu anda görünen ilk olarak sağlık personelimize, toplum düzenini sağlayan gruplara, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlara bu aşıyı yapmamız gerekiyor” dedi. - DHA