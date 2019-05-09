İstanbul trafiğinde baltalı dehşet kamerada

İstanbul trafiğinde kamyon şoförüne kızan bir araç sürücüsü seyir halinde giderken araçtan çıkardığı baltayı kamyona vurmaya başladı. Dehşet anları bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı

09 Mayıs 2019, Perşembe 14:56 Son Güncelleme:
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İstanbul trafiğinde baltalı dehşet kamerada

TEM Otoyolu Elmalı Mevki'inde meydana gelen olayda kamyon şoförüyle bilinmeyen bir nedenden tartışan bir kişi hızını alamadı.

'KAMYONA BALTA SALLADI'

Araçtan bulduğu baltayı seyir halinde giderken, kamyona sallamaya başladı. Ardından baltayla kamyona ardı ardına darbe vuran şahıs, bir süre sonra aracını yol kenarına çekti. Bu anlar ise başka bir sürücü tarafından telefonla çekilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde şahıs kamyona yaklaşıyor. Ardından şahıs baltayla kamyona vuruyor.

İHA

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