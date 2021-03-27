Türkiye İstanbul trafiğinde son durum!

İstanbul trafiğinde son durum!

Türkiye

İstanbul trafiğinde son durum!

Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde de İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. D100 karayolu Bahçelievler mevkiindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

27 Mart 2021, Cumartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Kontrollü normalleşme sürecinin kısıtlamasız dördüncü Cumartesi gününde de İstanbul’da trafik yoğunluğu yaşandı. Havanın güneşli olması nedeniyle çok sayıda kişi evlerinden çıkıp açık alanlara akın edince trafik yoğunluğu yüzde 70’in üzerine çıktı. D100 karayolu Bahçelievler mevkiindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

DHA

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