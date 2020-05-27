Futbol Beşiktaş'tan George Floyd paylaşımı

Beşiktaş'tan George Floyd paylaşımı

Futbol

Beşiktaş'tan George Floyd paylaşımı

Beşiktaş, ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 18:33 Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

AA


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