Beşiktaş Kulübü, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulübün İngilizce Twitter hesabında George Floyd'un fotoğrafı paylaşılarak, "Irkçılık, cahiller için bir sığınaktır. Ayrıştırmayı ve yok etmeyi amaçlar. Özgürlüğün düşmanıdır. Mücadele edilmeli ve kökü kazınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

AA







