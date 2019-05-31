İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Ankara istikametinde araç kuyrukları oluştu. Köprüye çıkan yan yollarda da yoğunluk gözlendi. Köprüdeki trafik havadan görüntülendi.

ÇAMLICA GİŞELERDE SON DURUM

Çamlıca gişelerde de trafik yoğunluğu gözlendi. Ankara istikametine seyir halinde olan araçlar gişelerde zaman zaman kuyruk oluşturdu.

MAHMUTBEY’DE YOĞUNLUK

TEM otoyolu Mahmutbey Mevkii’nde de zaman zaman yoğunluk oluştu. Özellikle TEM Otoyolu’na çıkan bağlantı yollarında uzun araç kuyrukları oluştu.

TEM'DE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturmaya başladı. Trafik akışında sorun olmazken, gece saatlerinde, yoğunluğun artması bekleniyor.

9 günlük Ramazan Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM yolu Kocaeli geçişinin Ankara yönünde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kocaeli’nin Dilovası ve Körfez ilçe geçişlerinde trafik artarken, her yıl bayram başlangıcı ve dönüşünde yoğun olan Bekirdere rampasında ise ulaşım rahat sağlanıyor. Trafik yoğunluğunun iftardan sonra ve gece saatlerinde artması bekleniyor.