İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

Süper Lig’de Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacak

03 Mart 2019, Pazar 18:23
A A
İstanbul trafiğine maç düzenlemesi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın 19.00’da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda, Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın 16.00’dan müsabaka bitimine kadar Neva Sokağı girişi, Refik Saydam Caddesi stat üstü yan yola giriş, Refik Saydam Caddesi ile Tepebaşı Caddesi kesişimi, Refik Saydam Caddesi stat yan yol ile İspark’ın 3. ve 4. kat çıkışları ve stat yan yol istikametinin trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

İSTANBUL (AA)

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.