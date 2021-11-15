Türkiye İstanbul Üniversitesi 10 Araştırma görevlisi alacak

İstanbul Üniversitesi 10 Araştırma görevlisi alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 10 Araştırma görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğü 32 Araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

15 Kasım 2021, Pazartesi 16:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öncelikli Alan kapsamında Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır " açıklaması yapıldı.

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