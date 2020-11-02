İstanbul Üniversitesi 11 sürekli işçi alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü İŞKUR üzerinden 11 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. hastane hizmetlisi, hasta ve yaşlı bakım elemanları için aranan özellikler Resmi Gazete şu şekilde açıklandı:

Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması.

35 yaşını doldurmamış olmak.

Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler. 5 gün sürecek olan başvuru sürecinde, son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacak.