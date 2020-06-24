İstanbul Üniversitesi 2 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi alıyor
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi 2 öğretim görevlisi ve 9 araştırma görevlisi alacak. İstanbul Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi ilanına başvuru detayları belli oldu. İlana son başvuru tarihi 8 Temmuz 2020 olarak açıklandı.
24 Haziran 2020, Çarşamba 16:50 Son Güncelleme:
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İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulama/Ders verecek) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır" denildi.