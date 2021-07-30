Türkiye İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

Türkiye

İstanbul Üniversitesi 28 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, 28 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

30 Temmuz 2021, Cuma 16:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre"Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme  ve  Atama  Kriterleri”  uyarınca  Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır. " açıklaması yapıldı.

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