İstanbul Üniversitesi 35 öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?
İstanbul Üniversitesi akademik personel kadrosuna 35 öğretim üyesi alacak. Adaylara 15 gün süre verilirken istenilen belgeler araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü bugün geçtiği ilanda 35 öğretim üyesi alınacağını duyurup "Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır." diye belirtti.
Peki, İstanbul Üniversitesi 35 öğretim üyesi başvuruları nasıl yapılır?
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